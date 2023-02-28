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Міноборони Британії: Втрата літака в Мачулищах ще більше обмежить повітряні операції РФ

"Європейська правда"Вівторок, 28 лютого 2023, 08:13
Міноборони Британії: Втрата літака в Мачулищах ще більше обмежить повітряні операції РФ
Супутник зафіксував на білоруському військовому аеродромі "Мачулищі" літак А-50, який міг бути атакований партизанами 26 лютого. Фото Радіо Свобода

Втрата російського літака А-50 внаслідок атаки на білоруському аеродромі в Мачулищах ще більше обмежить повітряні операції РФ.

Про це повідомило розвідувальне управління Міністерства оборони Британії у своєму зведенні у вівторок, пише "Європейська правда".

26 лютого 2023 року білоруська партизанська група BYPOL та лідери опозиції у вигнанні повідомили, що російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 зазнав пошкоджень внаслідок атаки безпілотників на авіабазі в Мащулищах, нагадує британське Міноборони.

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Група BYPOL повідомила про два вибухи і пошкодження передньої і середньої секцій А-50, а також радіолокаційної антени.

Роль літака А-50 роль полягає у створенні розпізнаваної картини повітряної обстановки і забезпеченні координації дій сусідніх винищувачів.

Хоча пошкодження не були офіційно підтверджені, британське відомство відзначає, що втрата А-50 буде значною для РФ, оскільки літак є критично важливим для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного простору.

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"В результаті в строю, ймовірно, залишиться 6 справних А-50, що ще більше обмежить російські повітряні операції", – стверджується в огляді.

У січні британська розвідка відзначала, що хоча Росія утримує значну кількість військ у Білорусі, вони навряд чи становлять реальну наступальну силу.

Теми: РосіяБілорусьавіарозвідка
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