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Минобороны Британии: Потеря самолета в Мачулищах еще больше ограничит воздушные операции РФ

"Европейская правда"Вторник, 28 февраля 2023, 09:13
Спутник зафиксировал на белорусском военном аэродроме "Мачулище" самолет А-50, который мог быть атакован партизанами 26 февраля. Фото Радио Свобода

Потеря российского самолета А-50 в результате атаки на белорусском аэродроме в Мачулищах еще больше ограничит воздушные операции РФ.

Об этом сообщило разведывательное управление Министерства обороны Великобритании в своей сводке во вторник, пишет "Европейская правда".

26 февраля 2023 года белорусская партизанская группа BYPOL и лидеры оппозиции в изгнании сообщили, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 получил повреждения в результате атаки беспилотников на авиабазе в Мащулищах, напоминает британское Минобороны.

Группа BYPOL сообщила о двух взрывах и повреждении передней и средней секций А-50, а также радиолокационной антенны.

Роль самолета А-50 роль заключается в создании распознаваемой картины воздушной обстановки и обеспечении координации действий соседних истребителей.

Хотя повреждения не были официально подтверждены, британское ведомство отмечает, что потеря А-50 будет значительной для РФ, поскольку самолет является критически важным для российских воздушных операций для обеспечения картины воздушного пространства.

"В результате в строю, вероятно, останется 6 исправных А-50, что еще больше ограничит российские воздушные операции", – утверждается в обзоре.

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В январе британская разведка отмечала, что хотя Россия удерживает значительное количество войск в Беларуси, они вряд ли представляют реальную наступательную силу.

Темы: РосcияБеларусьавиаразведка
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