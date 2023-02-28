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Над Петербургом закривали повітряний простір і піднімали винищувачі через НЛО – росЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 28 лютого 2023, 10:34
Над Петербургом закривали повітряний простір і піднімали винищувачі через НЛО – росЗМІ
Скриншот з flightradar24.com

У російському Санкт-Петербурзі закрили 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково перестав приймати літаки після того, як над містом помітили "непізнаний літаючий об'єкт". Пізніше обмеження зняли.

Джерело: російський Telegram-канал "Baza", уряд Санкт-Петербурга в Telegram, російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби міста, петербурзьке видання "Фонтанка"

Дослівно "Baza": "У Санкт-Петербурзі ввели план "Ковер" через непізнаний об'єкт у повітрі. Аеропорт Пулково не приймає літаки. Сигнал "Ковер" подають при незаконному перетині кордону або появі НЛО".

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Дослівно уряд Санкт-Петербурга: "В аеропорту Пулково оголошено затримку рейсів до 12 години. Аеропорт і його служби працюють у штатному режимі".

Дослівно "РИА Новости": "Небо над Петербургом у районі "Пулково" закрито через невідомий об'єкт".

Деталі: За інформацією "Baza", у небо над містом підняли винищувачі.

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Згідно з даними Flightradar, цивільні літаки не підлітають до Санкт-Петербурга.  

Російські пабліки повідомляють, що рейси, маршрут яких проходить через повітряний простір Санкт-Петербурга, розвертають у повітрі.

 
Фото з telegram "baza"

Повідомляється, що повітряний простір над Санкт-Петербургом закритий до 13:00.

Майже всі рейси на табло в Пулково зараз світяться із затримкою. 

 
Фото з telegram "baza"

За даними "Фонтанки", непізнаний літаючий об'єкт помічений за 160 – 200 км від Петербурга. Видання також опублікувало фото винищувачів у небі.

Оновлено: Об 11:31 уряд Петербурга повідомив, що небо над містом "відкрите – всі тимчасові обмеження зняті".

Про це свідчить і сайт Flightradar24.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не став розкривати причини закриття повітряного простору над Петербургом, але запевнив, що у Путіна є повна інформація щодо цього.

Теми: Росіяавіа
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