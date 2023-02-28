Над Петербургом закрывали воздушное пространство и поднимали истребители из-за НЛО – росСМИ

В российском Санкт-Петербурге закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства, а местный аэропорт Пулково перестал принимать самолеты после того, как над городом заметили "неопознанный летающий объект". Позже ограничения сняли.

Источник: российский Telegram-канал "Baza", правительство Санкт-Петербурга в Telegram, российское пропагандистке издание "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы города, петербургское издание "Фонтанка"

Дословно "Baza": "В Санкт-Петербурге ввели план "Ковер" из-за неопознанного объекта в воздухе. Аэропорт Пулково не принимает самолеты. Сигнал "Ковёр" подают при незаконном пересечении границы или появлении НЛО".

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Дословно правительство Санкт-Петербурга: "В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме".

Дословно "РИА Новости": "Небо над Петербургом в районе "Пулково" закрыто из-за неизвестного объекта".

Детали: По информации "Baza", в небо над городом подняли истребители.

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Согласно данным Flightradar, гражданские самолеты не подлетают к Санкт-Петербургу.

Российские паблики сообщают, что рейсы, маршрут которых проходит через воздушное пространство Санкт-Петербурга, разворачивают в воздухе.

Фото из telegram "baza"

Сообщается, что воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрыто до 13:00.



Почти все рейсы на табло в Пулково сейчас светятся с задержкой.

Фото из telegram "baza"

По данным "Фонтанки", неопознанный летающий объект замечен в 160 – 200 км от Петербурга. Издание также опубликовало фото истребителей в небе.

Обновлено: В 11:31 правительство Петербурга сообщило, что небо над городом "открыто — все временные ограничения сняты".

Об этом свидетельствует и сайт Flightradar24.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать причины закрытия воздушного пространства над Петербургом, но заверил, что у Путина есть полная информация на этот счет.