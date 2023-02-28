Зеленський у річницю подання заявки на вступ в ЄС закликав почати переговори

Цього року настав час для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Про це написав у Twitter у вівторок президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський нагадав, що рік тому, на 5-й день повномасштабної війни, Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу і згодом отримала статус кандидата.

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"Цього року настав час ухвалити рішення про початок переговорів про членство", - заявив президент.

Глава держави підкреслив, що саме Україна об'єднала ЄС, як ніколи раніше.

"Саме Україна захищає європейські цінності для наступних поколінь. Саме в Україні Європа стає цілісною, вільною та мирною. Разом у боротьбі, разом у перемозі. Хай живе Європа! Хай живе свобода!", - написав Зеленський.

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Нагадаємо, на саміті Україна-ЄС на початку лютого Київ задекларував мету вже у 2023 році розпочати переговори про вступ, а Брюссель своєю чергою погодився передати проміжну оцінку виконання семи рекомендацій навесні.

Між тим, за оцінкою консорціуму експертних організацій, середній рівень виконання Україною вимог ЄС у контексті кандидатського статусу перевищив 5 балів за 10-бальною шкалою. Виконання усіх семи вимог Єврокомісії є ключовим для початку переговорів про вступ.

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