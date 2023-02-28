Зеленский в годовщину подачи заявки на вступление в ЕС призвал начать переговоры

В этом году настало время для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом написал в Twitter во вторник президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Европейская правда".

Зеленский напомнил, что год назад, на пятый день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз и впоследствии получила статус кандидата.

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"В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве", - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что именно Украина объединила ЕС, как никогда ранее.

"Именно Украина защищает европейские ценности для следующих поколений. Именно в Украине Европа становится целостной, свободной и мирной. Вместе в борьбе, вместе в победе. Да здравствует Европа! Да здравствует свобода!" - написал Зеленский.

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Напомним, на саммите Украина-ЕС в начале февраля Киев задекларировал цель уже в 2023 году начать переговоры о вступлении, а Брюссель в свою очередь согласился передать промежуточную оценку выполнения семи рекомендаций весной.

Между тем, по оценке консорциума экспертных организаций, средний уровень выполнения Украиной требований ЕС в контексте кандидатского статуса превысил 5 баллов по 10-балльной шкале.

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