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Росіяни обстріляли рятувальників у Святогірську: 1 загиблий, четверо поранених

Валентина РоманенкоВівторок, 28 лютого 2023, 10:18
Росіяни обстріляли рятувальників у Святогірську: 1 загиблий, четверо поранених
фото з ТГ Кириленка

Внаслідок нічного обстрілу Святогірська на Донеччині загинув рятувальник Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще четверо отримали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова: "Вночі росіяни обстріляли Святогірськ, поцілили у частину ДСНС – за попередньою інформацією, 1 рятувальник загинув, ще 4 поранені.

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Це – усвідомлений і цинічний удар не по військовим, а по тим, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій".

Теми: Донецька областьвійна
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