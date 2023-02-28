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Россияне обстреляли спасателей в Святогорске: 1 погибший, четверо раненых

Валентина РоманенкоВторник, 28 февраля 2023, 11:18
фото из ТГ Кириленко

В результате ночного обстрела Святогорска в Донецкой области погиб спасатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, еще четверо получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "Ночью россияне обстреляли Святогорск, попали в часть ГСЧС - по предварительной информации, 1 спасатель погиб, еще 4 ранены.

Это - осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий".

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Темы: Донецкая областьвойна
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