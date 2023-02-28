Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли спасателей в Святогорске: 1 погибший, четверо раненых

Валентина РоманенкоВторник, 28 февраля 2023, 10:18
Россияне обстреляли спасателей в Святогорске: 1 погибший, четверо раненых
фото из ТГ Кириленко

В результате ночного обстрела Святогорска в Донецкой области погиб спасатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, еще четверо получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "Ночью россияне обстреляли Святогорск, попали в часть ГСЧС - по предварительной информации, 1 спасатель погиб, еще 4 ранены.

Реклама:

Это - осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий".

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Донецкая область
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
В прифронтовых районах Донецкой области остаются 89 детей – Кириленко
Последние новости
09:41
В Одесской области погибли 2 человека и 10 получили ранения из-за утренней атаки - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
Все новости...
Реклама: