Россияне обстреляли спасателей в Святогорске: 1 погибший, четверо раненых

В результате ночного обстрела Святогорска в Донецкой области погиб спасатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, еще четверо получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "Ночью россияне обстреляли Святогорск, попали в часть ГСЧС - по предварительной информации, 1 спасатель погиб, еще 4 ранены.

Это - осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий".