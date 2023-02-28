Россияне обстреляли спасателей в Святогорске: 1 погибший, четверо раненых
Вторник, 28 февраля 2023, 11:18
В результате ночного обстрела Святогорска в Донецкой области погиб спасатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, еще четверо получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь: "Ночью россияне обстреляли Святогорск, попали в часть ГСЧС - по предварительной информации, 1 спасатель погиб, еще 4 ранены.
Это - осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий".
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