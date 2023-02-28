Третина українських біженців в ЄС хочуть повернутися додому - опитування

Кожен третій український біженець відчуває себе частиною суспільства в приймаючій країні - але стільки ж хотіли б повернутися додому.

Про це свідчать дані опитування Агентства ЄС з основних прав (FRA), пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Оскільки війна затягується, нам необхідно вжити ефективних довгострокових заходів, які дадуть змогу суспільствам, що приймають, і переміщеним особам адаптуватися до потрясінь, спричинених цією війною", - заявив директор FRA Майкл О'Флаерті.

14 685 українських біженців, які проживають у десяти країнах ЄС (Болгарії, Чехії, Естонії, Німеччині, Угорщині, Італії, Польщі, Румунії, Словаччині та Іспанії), відповіли на онлайн-опитування агентства в період із серпня до вересня 2022 року.

Незважаючи на те, що майже половина опитаних заявили, що почуваються пригніченими, 61 відсоток опитаних сказали, що від моменту прибуття до країни, що приймає, вони з оптимізмом дивляться в майбутнє.

Проте тільки третина респондентів має оплачувану роботу, 79 відсотків заявили, що стикаються з фінансовими труднощами.

Мова є основною перешкодою для отримання роботи: Чверть опитаних заявили, що не володіють мовою країни, в якій зараз живуть, а 41 відсоток сказали, що володіють, але погано.

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За даними Агентства ООН у справах біженців, від початку війни понад 8 мільйонів українських біженців виїхали в іншу європейську країну, а близько 4,8 мільйона подали заяву на отримання тимчасового захисту в одній із країн ЄС.

Раніше повідомлялося, що в польських школах і дитсадках навчаються майже 188 тисяч українських дітей, які приїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Віцепрезидентка Єврокомісії Дубравка Шуїця вважає, що країнам, які приймають українських біженців, таким як Німеччина та Польща, доведеться пристосовуватися до того факту, що українці залишаться в країні на довгі роки після закінчення війни.