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Треть украинских беженцев в ЕС хотят вернуться домой - опрос

"Европейская правда"Вторник, 28 февраля 2023, 12:02
Стоковое фото Getty Images

Каждый третий украинский беженец чувствует себя частью общества в принимающей стране - но столько же хотели бы вернуться домой.

Об этом свидетельствуют данные опроса Агентства ЕС по основным правам (FRA), пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Поскольку война затягивается, нам необходимо принять эффективные долгосрочные меры, которые позволят принимающим обществам и перемещенным лицам адаптироваться к потрясениям, вызванным этой войной", - заявил директор FRA Майкл О'Флаэрти.

14 685 украинских беженцев, проживающих в десяти странах ЕС (Болгарии, Чехии, Эстонии, Германии, Венгрии, Италии, Польше, Румынии, Словакии и Испании), ответили на онлайн-опрос агентства в период с августа по сентябрь 2022 года.

Несмотря на то, что почти половина опрошенных заявили, что чувствуют себя подавленными, 61 процент опрошенных сказали, что с момента прибытия в принимающую страну они с оптимизмом смотрят в будущее.

Однако только треть респондентов имеет оплачиваемую работу, 79 процентов заявили, что сталкиваются с финансовыми трудностями.

Язык является основным препятствием для получения работы: Четверть опрошенных заявили, что не владеют языком страны, в которой сейчас живут, а 41 процент сказали, что владеют, но плохо.

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По данным Агентства ООН по делам беженцев, с начала войны более 8 миллионов украинских беженцев выехали в другую европейскую страну, а около 4,8 миллиона подали заявление на получение временной защиты в одной из стран ЕС.

Ранее сообщалось, что в польских школах и детсадах учатся почти 188 тысяч украинских детей, которые приехали в Польшу после начала полномасштабного вторжения России.

Вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуица считает, что странам, которые принимают украинских беженцев, таким как Германия и Польша, придется приспосабливаться к тому факту, что украинцы останутся в стране на долгие годы после окончания войны.

Темы: беженцыЕСопросвойна
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