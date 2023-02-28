Окупанти обстріляли Куп'янськ: у парку відпочинку загинув чоловік

руйнування в Куп'янську. фото з ТГ Синєгубова

Російські окупаційні війська вранці 28 лютого обстріляли Куп'янськ на Харківщині, загинув чоловік.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова: "Російські окупанти продовжують свідомо бити по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківщини.

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Сьогодні зранку вкотре був обстріляний Куп'янськ. Зруйновані житлові будинки, пошкоджено будівлю дитячого садка. Також під удар потрапив міський парк відпочинку. На жаль, загинув цивільний чоловік 63 років".

Деталі: Синєгубов наголосив, що небезпека повторних обстрілів залишається високою. Мешканців регіону закликають бути обережними та не ігнорувати сигнали тривоги.