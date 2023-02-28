Окупанти обстріляли Куп'янськ: у парку відпочинку загинув чоловік

руйнування в Куп'янську. фото з ТГ Синєгубова

Російські окупаційні війська вранці 28 лютого обстріляли Куп'янськ на Харківщині, загинув чоловік.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова: "Російські окупанти продовжують свідомо бити по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківщини.

Сьогодні зранку вкотре був обстріляний Куп'янськ. Зруйновані житлові будинки, пошкоджено будівлю дитячого садка. Також під удар потрапив міський парк відпочинку. На жаль, загинув цивільний чоловік 63 років".

Деталі: Синєгубов наголосив, що небезпека повторних обстрілів залишається високою. Мешканців регіону закликають бути обережними та не ігнорувати сигнали тривоги.