Оккупанты обстреляли Купянск: в парке отдыха погиб мужчина

разрушения в Купянске. фото из ТГ Синегубова

Российские оккупационные войска утром 28 февраля обстреляли Купянск на Харьковщине, погиб мужчина.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Российские оккупанты продолжают сознательно бить по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковщины.

Сегодня утром в очередной раз был обстрелян Купянск. Разрушены жилые дома, повреждено здание детского сада. Также под удар попал городской парк отдыха. К сожалению, погиб гражданский мужчина 63 лет".

Детали: Синегубов отметил, что опасность повторных обстрелов остается высокой. Жителей региона призывают быть осторожными и не игнорировать сигналы тревоги.