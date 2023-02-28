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Оккупанты обстреляли Купянск: в парке отдыха погиб мужчина

Валентина РоманенкоВторник, 28 февраля 2023, 13:19
разрушения в Купянске. фото из ТГ Синегубова

Российские оккупационные войска утром 28 февраля обстреляли Купянск на Харьковщине, погиб мужчина.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Российские оккупанты продолжают сознательно бить по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковщины.

Сегодня утром в очередной раз был обстрелян Купянск. Разрушены жилые дома, повреждено здание детского сада. Также под удар попал городской парк отдыха. К сожалению, погиб гражданский мужчина 63 лет".

Детали: Синегубов отметил, что опасность повторных обстрелов остается высокой. Жителей региона призывают быть осторожными и не игнорировать сигналы тревоги.

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Темы: Харьковская областьвойна
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