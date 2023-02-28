Оккупанты обстреляли Купянск: в парке отдыха погиб мужчина
Вторник, 28 февраля 2023, 13:19
Российские оккупационные войска утром 28 февраля обстреляли Купянск на Харьковщине, погиб мужчина.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Российские оккупанты продолжают сознательно бить по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковщины.
Сегодня утром в очередной раз был обстрелян Купянск. Разрушены жилые дома, повреждено здание детского сада. Также под удар попал городской парк отдыха. К сожалению, погиб гражданский мужчина 63 лет".
Детали: Синегубов отметил, что опасность повторных обстрелов остается высокой. Жителей региона призывают быть осторожными и не игнорировать сигналы тревоги.
ВИДЕО ДНЯ