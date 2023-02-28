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Німецька компанія почала постачати Україні розвідувальні системи SurveilSPIRE

Вівторок, 28 лютого 2023, 13:56

Німецька компанія Rheinmetall на замовлення уряду постачає Україні автоматизовані розвідувальні системи SurveilSPIRE.

Про це йдеться у заяві на сайті компанії, пише "Європейська правда".

Системи призначені для моніторингу великих ділянок місцевості з мінімальною кількістю особового складу. У цьому проєкті Rheinmetall співпрацює з естонською компанією DefSecIntel.

 

Ці розвідувальні системи складаються з мобільних веж спостереження з камерами, здатними працювати вдень і вночі, автопілотованих мінідронів і системи управління. У комплект постачання також входять транспортні засоби.

"Вартість замовлення вимірюється двозначною сумою в мільйони євро. Поставки вже розпочалися", - йдеться у заяві.

Виготовлені естонською компанією DefSecIntel, вежі спостереження SurveilSPIRE можна завантажити на причепи і швидко доставити до місця експлуатації. Для монтажу потрібно три людини; робота повністю автоматизована.

Система включає бездротові канали зв'язку (4G і Starlink) для передачі відео на мобільний командний пункт. Сонячні панелі забезпечують безперервну роботу без кабелів живлення або джерела палива. Система покладається на автопілотовані розвідувальні дрони, які здійснюють патрулювання і польоти за призначенням. Це дає змогу інспектувати виявлені загрози і дозволяє оператору ініціювати необхідні контрзаходи.

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