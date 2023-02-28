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Немецкая компания начала поставлять Украине разведывательные системы SurveilSPIRE

Вторник, 28 февраля 2023, 13:56

Немецкая компания Rheinmetall по заказу правительства поставляет Украине автоматизированные разведывательные системы SurveilSPIRE.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании, пишет "Европейская правда".

Системы предназначены для мониторинга больших участков местности с минимальным количеством личного состава. В этом проекте Rheinmetall сотрудничает с эстонской компанией DefSecIntel.

 

Эти разведывательные системы состоят из мобильных башен наблюдения с камерами, способными работать днем и ночью, автопилотируемых мини-дронов и системы управления. В комплект поставки также входят транспортные средства.

"Стоимость заказа измеряется двузначной суммой в миллионы евро. Поставки уже начались", - говорится в заявлении.

Изготовленные эстонской компанией DefSecIntel, башни наблюдения SurveilSPIRE можно загрузить на прицепы и быстро доставить к месту эксплуатации. Для монтажа требуется три человека; работа полностью автоматизирована.

Система включает беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт. Солнечные панели обеспечивают непрерывную работу без кабелей питания или источника топлива. Система полагается на автопилотируемые разведывательные дроны, которые осуществляют патрулирование и полеты по назначению. Это позволяет инспектировать обнаруженные угрозы и дает возможность оператору инициировать необходимые контрмеры.

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