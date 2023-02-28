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ДБР: Кадровик бригади ТРО вимагав хабар з бійців за переведення в тил – затримали з 1 млн

Валентина РоманенкоВівторок, 28 лютого 2023, 13:18
ДБР: Кадровик бригади ТРО вимагав хабар з бійців за переведення в тил – затримали з 1 млн
фото ДБР

Державне бюро розслідувань повідомляє про запобігання спробі начальника групи персоналу однієї з окремих бригад Сил територіальної оборони ЗСУ налагодити схему отримання грошей за переведення військових з лінії фронту до тилових частин.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Зазначається, що кадровик знайшов 14 потенційних кандидатів на переведення до нового навчального центру на базі бригади, який знаходиться в тилу.

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За таке переведення він вимагав 75 тисяч гривень з кожного військовослужбовця. Одному з них він передав список військових з пропозицією зібрати гроші за таку "послугу".

Окрім цього, ще одному військовослужбовцю за 180 тисяч гривень обіцяв сприяти у непритягненні його до кримінальної та адміністративної відповідальності за скоєння правопорушень.

ДБР затримало кадровика під час отримання неправомірної вигоди у сумі понад 1 мільйон 200 тисяч гривень.

ВІДЕО ДНЯ
 
 

Під час обшуків за місцем роботи, реєстрації та проживання затриманого, правоохоронці вилучили списки бригади та проєкти ініціативних листів-погоджень на переведення військовослужбовців до навчального центру.

Фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

У ДБР зазначають, що суд арештував підозрюваного з альтернативою внесення застави.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Теми: ДБРхабарвійна
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