ГБР: Кадровик бригады ТРО требовал взятку с бойцов за перевод в тыл – задержан с 1 млн

Государственное бюро расследований сообщает о предотвращении попытки начальника группы персонала одной из отдельных бригад Сил территориальной обороны ВСУ наладить схему получения денег за перевод военных с линии фронта в тыловые части.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Отмечается, что кадровик нашел 14 потенциальных кандидатов на перевод в новый учебный центр на базе бригады, который находится в тылу.

За такой перевод он требовал 75 тысяч гривен с каждого военнослужащего. Одному из них он передал список военных с предложением собрать деньги за такую "услугу".

Кроме этого, еще одному военнослужащему за 180 тысяч гривен обещал способствовать в непривлечении его к уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений.

ГБР задержало кадровика во время получения неправомерной выгоды в сумме более 1 миллиона 200 тысяч гривен.

Во время обысков по месту работы, регистрации и проживания задержанного, правоохранители изъяли списки бригады и проекты инициативных писем-согласований на перевод военнослужащих в учебный центр.

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Фигуранту сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом.

В ГБР отмечают, что суд арестовал подозреваемого с альтернативой внесения залога.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.