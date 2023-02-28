Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Латвії: війна в Україні триватиме щонайменше до кінця 2023 року

"Європейська правда"Вівторок, 28 лютого 2023, 13:45
Розвідка Латвії: війна в Україні триватиме щонайменше до кінця 2023 року
Фото: Getty Images

Росія не планує припиняти військові дії в Україні та все ще розглядає можливість відновлення наступу на Київ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у щорічному звіті Бюро із захисту Конституції Латвії (SAB), яке виконує розвідувальні та контррозвідувальні функції.

"За нашими оцінками, бойові дії триватимуть щонайменше протягом всього 2023 року…Стратегічні цілі Росії не змінилися, тому вона, ймовірно, планує відновити новий наступ після періоду відпочинку взимку. Російський режим все ще розглядає можливість відновлення наступу на Київ. Захоплення Донбасу залишатиметься мінімальною тактичною метою", - йдеться у звіті.

Реклама:

Також відзначається, що для перемоги Україні потрібна значно більша військова підтримка Заходу.

"Як Росії, так і Україні не вистачає озброєння і боєприпасів, тому одним з найважливіших чинників, що впливають на подальший розвиток подій, буде здатність обох сторін війни отримати або виробити їх якнайшвидше", - йдеться у звіті.

За оцінкою латвійської спецслужби, наразі існує низька ймовірність застосування Росією ядерної зброї, оскільки це може призвести до більш прямого втручання Заходу у війну і відштовхнути від Росії такі дружні їй країни, як Китай та Індія.

ВІДЕО ДНЯ

"Ядерна зброя може бути застосована, якщо, на думку Путіна, існування режиму опиниться під загрозою. Принаймні, наразі немає жодних ознак цього", - зазначається у документі.

Раніше міністр оборони Латвії заявила, що її країна у разі будь-якої агресії чи загрози Латвія має бути здатною чинити опір щонайменше 10 днів.

Теми: ЛатвіяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

Усі новини...
Латвія
Росіяни намагаються вербувати українських біженців при перетині кордону - спецслужби Латвії
Чотирьох громадян Латвії запідозрили в роботі на російську ФСБ
Президент Латвії готується офіційно оголосити кандидатуру нового прем'єра
Останні новини
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
Усі новини...
Реклама: