Розвідка Латвії: війна в Україні триватиме щонайменше до кінця 2023 року

Росія не планує припиняти військові дії в Україні та все ще розглядає можливість відновлення наступу на Київ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у щорічному звіті Бюро із захисту Конституції Латвії (SAB), яке виконує розвідувальні та контррозвідувальні функції.

"За нашими оцінками, бойові дії триватимуть щонайменше протягом всього 2023 року…Стратегічні цілі Росії не змінилися, тому вона, ймовірно, планує відновити новий наступ після періоду відпочинку взимку. Російський режим все ще розглядає можливість відновлення наступу на Київ. Захоплення Донбасу залишатиметься мінімальною тактичною метою", - йдеться у звіті.

Також відзначається, що для перемоги Україні потрібна значно більша військова підтримка Заходу.

"Як Росії, так і Україні не вистачає озброєння і боєприпасів, тому одним з найважливіших чинників, що впливають на подальший розвиток подій, буде здатність обох сторін війни отримати або виробити їх якнайшвидше", - йдеться у звіті.

За оцінкою латвійської спецслужби, наразі існує низька ймовірність застосування Росією ядерної зброї, оскільки це може призвести до більш прямого втручання Заходу у війну і відштовхнути від Росії такі дружні їй країни, як Китай та Індія.

"Ядерна зброя може бути застосована, якщо, на думку Путіна, існування режиму опиниться під загрозою. Принаймні, наразі немає жодних ознак цього", - зазначається у документі.

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