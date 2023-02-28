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Разведка Латвии: война в Украине продлится как минимум до конца 2023 года

"Европейская правда"Вторник, 28 февраля 2023, 14:45
Фото: Getty Images

Россия не планирует прекращать военные действия в Украине и все еще рассматривает возможность возобновления наступления на Киев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ежегодном отчете Бюро по защите Конституции Латвии (SAB), которое выполняет разведывательные и контрразведывательные функции.

"По нашим оценкам, боевые действия будут продолжаться как минимум в течение всего 2023 года ... Стратегические цели России не изменились, поэтому она, вероятно, планирует возобновить новое наступление после периода отдыха зимой. Российский режим все еще рассматривает возможность возобновления наступления на Киев. Захват Донбасса будет оставаться минимальной тактической целью", - говорится в отчете.

Также отмечается, что для победы Украине нужна значительно большая военная поддержка Запада.

"Как России, так и Украине не хватает вооружения и боеприпасов, поэтому одним из важнейших факторов, влияющих на дальнейшее развитие событий, будет способность обеих сторон войны получить или произвести их как можно быстрее", - говорится в отчете.

По оценке латвийской спецслужбы, сейчас существует низкая вероятность применения Россией ядерного оружия, поскольку это может привести к более прямому вмешательству Запада в войну и оттолкнуть от России такие дружественные ей страны, как Китай и Индия.

"Ядерное оружие может быть применено, если, по мнению Путина, существование режима окажется под угрозой. По крайней мере, пока нет никаких признаков этого", - отмечается в документе.

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Темы: ЛатвияУкраинавойна
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