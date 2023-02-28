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РФ вивела 5 ракетоносіїв у море, тривога може бути частіше – ОК "Південь"

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 28 лютого 2023, 14:26
РФ вивела 5 ракетоносіїв у море, тривога може бути частіше – ОК Південь
Ілюстартивне фото, ap

У Чорному морі 28 лютого зафіксовано 17 кораблів Росії, з яких 5 – ракетоносії.

Джерело: пресслужба ОК "Південь"

Дослівно: "Корабельне угруповання ворога в Чорному морі суттєво збільшено, незважаючи на помірний шторм. Наразі там вже 17 кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв, включаючи 2 підводних. Загальний залп "Калібрів" може сягати 32 ракет".

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Деталі: В ОК "Південь" повідомили, що обстановка в зоні їхньої відповідальності залишається стабільно складною. Ворог не припиняє повітряну розвідку, тому не виключені точкові чи масовані ракетні обстріли. Сигнали повітряної тривоги можуть лунати частіше. 

Що цьому передувало: 

  • Вдень 28 лютого очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону новин повідомила про 13 ворожих кораблів Росії у Чорному морі та два підводні ракетоносії з вісьмома "Калібрами".

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Теми: Чорне мореракетний ударкорабліповітряна тривога
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