РФ вивела 5 ракетоносіїв у море, тривога може бути частіше – ОК "Південь"

У Чорному морі 28 лютого зафіксовано 17 кораблів Росії, з яких 5 – ракетоносії.

Джерело: пресслужба ОК "Південь"

Дослівно: "Корабельне угруповання ворога в Чорному морі суттєво збільшено, незважаючи на помірний шторм. Наразі там вже 17 кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв, включаючи 2 підводних. Загальний залп "Калібрів" може сягати 32 ракет".

Деталі: В ОК "Південь" повідомили, що обстановка в зоні їхньої відповідальності залишається стабільно складною. Ворог не припиняє повітряну розвідку, тому не виключені точкові чи масовані ракетні обстріли. Сигнали повітряної тривоги можуть лунати частіше.

Що цьому передувало: