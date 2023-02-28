РФ увеличила количество ракетоносителей в море, тревога может быть чаще – ОК "Юг"

В Черном море 28 февраля зафиксировано 17 кораблей России, среди которых пять ракетоносителей.

Источник: пресс-служба ОК "Юг"

Дословно: "Корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм. Сейчас там уже 17 кораблей, среди которых 5 ракетоносителей, включая 2 подводных. Общий залп "Калибров" может достигать 32 ракет".

Детали: В ОК Юг сообщили, что обстановка в зоне их ответственности остается стабильно сложной. Враг не прекращает воздушную разведку, поэтому не исключены точечные или массированные ракетные обстрелы. Сигналы воздушной тревоги могут раздаваться чаще.

Что этому предшествовало: