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РФ увеличила количество ракетоносителей в море, тревога может быть чаще – ОК "Юг"

Татьяна ЛозовенкоВторник, 28 февраля 2023, 15:26
Иллюстративное фото, ap

В Черном море 28 февраля зафиксировано 17 кораблей России, среди которых пять ракетоносителей.

Источник: пресс-служба ОК "Юг"

Дословно: "Корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм. Сейчас там уже 17 кораблей, среди которых 5 ракетоносителей, включая 2 подводных. Общий залп "Калибров" может достигать 32 ракет".

Детали: В ОК Юг сообщили, что обстановка в зоне их ответственности остается стабильно сложной. Враг не прекращает воздушную разведку, поэтому не исключены точечные или массированные ракетные обстрелы. Сигналы воздушной тревоги могут раздаваться чаще. 

Что этому предшествовало:

  • Днем 28 февраля руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона новостей сообщила о 13 вражеских кораблях России в Черном море и двух подводных ракетоносителях с восемью "Калибрами".

Темы: Черное мореракетный ударкорабливоздушная тревога
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