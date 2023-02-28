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Кількість загиблих внаслідок останнього землетрусу у Туреччині зросла, постраждалих - 140 осіб

"Європейська правда"Вівторок, 28 лютого 2023, 16:07

Внаслідок землетрусу у турецькій провінції Малатья 27 лютого загинули двоє осіб, ще 140 травмовані.

Як повідомляє "Європейська правда", такі оновлені дані опублікувало агентство Anadolu.

Cпершу повідомляли про одного загиблого, згодом служба надзвичайних ситуацій 

AFAD повідомила про ще один летальний випадок. З-під завалів живими врятували 32 людей, роботи ще тривають. До розбирання завалів залучені понад 600 рятувальників.

 

Стан 12 зі 140 постраждалих оцінюють як важкий.

Нагадаємо, 27 лютого у Малатьї стався землетрус магнітудою 5,6, поштовхи призвели до руйнування близько 30 будівель. Це вже третій значний землетрус після найсильніших поштовхів 6 лютого, коли південний схід Туреччини і прилеглі райони Сирії сколихнули поштовхи магнітудою 7,7 та, пізніше того ж дня, 7.6. 

Підтверджена кількість загиблих внаслідок руйнувань в обох країнах перевищила 50 тисяч осіб.

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Як повідомлялося, у місті Адияман врятували з-під завалів кота, який вижив після 21 дня під руїнами.

Читайте також на цю тему: Корупція вбиває. Як забудовники і влада помножили кількість жертв землетрусу в Туреччині.

Теми: землетрусТуреччинажертви
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