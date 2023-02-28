Кількість загиблих внаслідок останнього землетрусу у Туреччині зросла, постраждалих - 140 осіб

Внаслідок землетрусу у турецькій провінції Малатья 27 лютого загинули двоє осіб, ще 140 травмовані.

Як повідомляє "Європейська правда", такі оновлені дані опублікувало агентство Anadolu.

Cпершу повідомляли про одного загиблого, згодом служба надзвичайних ситуацій

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AFAD повідомила про ще один летальний випадок. З-під завалів живими врятували 32 людей, роботи ще тривають. До розбирання завалів залучені понад 600 рятувальників.

Стан 12 зі 140 постраждалих оцінюють як важкий.

Нагадаємо, 27 лютого у Малатьї стався землетрус магнітудою 5,6, поштовхи призвели до руйнування близько 30 будівель. Це вже третій значний землетрус після найсильніших поштовхів 6 лютого, коли південний схід Туреччини і прилеглі райони Сирії сколихнули поштовхи магнітудою 7,7 та, пізніше того ж дня, 7.6.

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Підтверджена кількість загиблих внаслідок руйнувань в обох країнах перевищила 50 тисяч осіб.

Як повідомлялося, у місті Адияман врятували з-під завалів кота, який вижив після 21 дня під руїнами.

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