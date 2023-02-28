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Число погибших от последнего землетрясения в Турции возросло, пострадавших - 140 человек

"Европейская правда"Вторник, 28 февраля 2023, 16:07

В результате землетрясения в турецкой провинции Малатья 27 февраля погибли два человека, еще 140 травмированы.

Как сообщает "Европейская правда", такие обновленные данные опубликовало агентство Anadolu.

Сначала сообщали об одном погибшем, впоследствии служба чрезвычайных ситуаций

AFAD сообщила о еще одном летальном случае. Из-под завалов живыми спасли 32 человека, работы еще продолжаются. К разборке завалов привлечены более 600 спасателей.

Состояние 12 из 140 пострадавших оценивают как тяжелое.

Напомним, 27 февраля в Малатье произошло землетрясение магнитудой 5,6, толчки привели к разрушению около 30 зданий. Это уже третье значительное землетрясение после сильнейших толчков 6 февраля, когда юго-восток Турции и прилегающие районы Сирии всколыхнули толчки магнитудой 7,7 и, позже в тот же день, 7.6.

Подтвержденное количество погибших в результате разрушений в обеих странах превысило 50 тысяч человек.

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Как сообщалось, в городе Адияман спасли из-под завалов кота, который выжил после 21 дня под руинами.

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Темы: землетрясениеТурцияжертвы
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