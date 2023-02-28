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Число погибших от последнего землетрясения в Турции возросло, пострадавших - 140 человек

"Европейская правда"Вторник, 28 февраля 2023, 15:07

В результате землетрясения в турецкой провинции Малатья 27 февраля погибли два человека, еще 140 травмированы.

Как сообщает "Европейская правда", такие обновленные данные опубликовало агентство Anadolu.

Сначала сообщали об одном погибшем, впоследствии служба чрезвычайных ситуаций

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AFAD сообщила о еще одном летальном случае. Из-под завалов живыми спасли 32 человека, работы еще продолжаются. К разборке завалов привлечены более 600 спасателей.

Состояние 12 из 140 пострадавших оценивают как тяжелое.

Напомним, 27 февраля в Малатье произошло землетрясение магнитудой 5,6, толчки привели к разрушению около 30 зданий. Это уже третье значительное землетрясение после сильнейших толчков 6 февраля, когда юго-восток Турции и прилегающие районы Сирии всколыхнули толчки магнитудой 7,7 и, позже в тот же день, 7.6.

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Подтвержденное количество погибших в результате разрушений в обеих странах превысило 50 тысяч человек.

Как сообщалось, в городе Адияман спасли из-под завалов кота, который выжил после 21 дня под руинами.

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Темы: землетрясениеТурцияжертвы
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