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Путін "призупинив" участь Росії в ключовому ядерному договорі зі США

"Європейська правда"Вівторок, 28 лютого 2023, 16:23

Президент Росії Владімір Путін у вівторок підписав закон про "призупинення" участі Москви в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) зі США, який залишається останньою угодою, що обмежує стратегічні ядерні арсенали обох держав.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Призупинити дію Договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами із заходів щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь, підписаного в місті Празі 8 квітня 2010 року", - йдеться в документі, викладеному на порталі правової інформації РФ.

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Договір СНО-3 насправді не містить положень про "призупинення" його дії - натомість там є лише пункт про можливий вихід з документа однієї зі сторін, якщо вона "вирішить, що надзвичайні події, пов’язані з предметом договору, ускладнили реалізацію її переважаючих інтересів".

Тож донедавна американська сторона вважала, що рішення Москви не набуло чинності, оскільки свої зобов'язання за договором вона здебільшого продовжувала виконувати.

Нагадаємо, після оголошення російського президента парламент Росії на засіданні 22 лютого проголосував за закон, що припиняє участь РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі про СНО, а президент США Джо Байден назвав його "великою помилкою".

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Російська сторона покладає на США провину за своє рішення призупинити дію Договору про СНО-3 і запевняє, що не збирається у зв’язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал.

Читайте також: Останній крок ядерного шантажу РФ: що означає зупинка угоди, яка контролює гонку озброєнь.

Теми: ПутінРосіяСШАядерна зброя
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