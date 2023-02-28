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Путин "приостановил" участие России в ключевом ядерном договоре с США

"Европейская правда"Вторник, 28 февраля 2023, 16:23

Президент России Владимир Путин во вторник подписал закон о "приостановлении" участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с США, который остается последним соглашением, ограничивающим стратегические ядерные арсеналы обоих государств.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приостановить действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами по мерам по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года", - говорится в документе, изложенном на портале правовой информации РФ.

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Договор СНВ-3 на самом деле не содержит положений о "приостановлении" его действия - вместо этого там есть лишь пункт о возможном выходе из документа одной из сторон, если она "решит, что чрезвычайные события, связанные с предметом договора, усложнили реализацию ее преобладающих интересов".

Поэтому до недавнего времени американская сторона считала, что решение Москвы не вступило в силу, поскольку свои обязательства по договору она в основном продолжала выполнять.

Напомним, после объявления российского президента парламент России на заседании 22 февраля проголосовал за закон, прекращающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановлении своего участия в договоре о СНВ, а президент США Джо Байден назвал его "большой ошибкой".

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Российская сторона возлагает на США вину за свое решение приостановить действие Договора о СНВ-3 и уверяет, что не собирается в связи с этим увеличивать собственный ядерный арсенал.

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Темы: ПутинРосcияСШАядерное оружие
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