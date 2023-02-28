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Проросійські сили вивели тисячі людей на протести в Кишиневі і заблокували автостраду

"Європейська правда"Вівторок, 28 лютого 2023, 17:10

З ініціативи проросійської партії "Шор" на вулиці Кишинева вийшли тисячі людей, протестувальники також заблокували автостраду на північ від міста, а в самій столиці був паралізований рух громадського транспорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Представники "Руху для народу", куди входять прибічники партії "Шор" і PACE зібралися у вівторок в центрі молдовської столиці біля будівлі Академії наук. Учасники акції вимагають від уряду оплатити рахунки за газ, опалення та електрику за три зимові місяці.

Крім того, демонстранти перекрили трасу на північ від Кишинева біля населеного пункту Ставчени.

Організатори мітингу звинуватили поліцію у спробах завадити демонстрантам проїхати до Кишинева. У поліції, своєю чергою, це заперечили. При цьому правоохоронці повідомили, що деякі автобуси, які везуть людей на протест, не відповідають технічним нормам і навіть можуть спалахнути. Такі автобуси зупинили. Громадяни перекрили трасу і наполягали, щоб поліція пропустила всіх.

 

Пізніше стало відомо, що трасу вже розблокували. Принаймні частина автобусів і маршруток із протестувальниками все-таки попрямувала до Кишинева.

Тим часом у Кишиневі між учасниками акції, організованої прихильниками партії "Шор", і поліцейськими сталася бійка, коли учасники акції спробували прорватися до будівлі уряду через кордон поліції.

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Після цього мітингарі припинили спроби прорвати кордон поліції. Організатори мітингу встановили сцену біля мерії Кишинева. Перед присутніми виступив голова Оргеївського району, член партії "Шор" Діну Цуркану. Він почав молитися: хрестився, і читав молитву "Отче наш".

Через протест у центрі Кишинева довелося також призупинити рух громадського транспорту.

Нагадаємо, попередній протест "Руху для народу" відбувся 19 лютого. Учасники акції ухвалили резолюцію, в якій вимагали від уряду повністю оплатити рахунки населення за зимові місяці. Владі дали сім днів на роздуми.

Прессекретар уряду Даніел Воде тоді заявив, що влада поважає право громадян на протест і мирні зібрання, проте не коментуватиме акцію.

Попередній протест відбувся на тлі перезавантаження уряду Молдови, який очолив колишній міністр внутрішніх справ Дорін Речан, після викриття планів Росії з дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в країні.

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Теми: МолдовамітингиРосія
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