Пророссийские силы вывели тысячи людей на протесты в Кишиневе и заблокировали автостраду

По инициативе пророссийской партии "Шор" на улицы Кишинева вышли тысячи людей, протестующие также заблокировали автостраду к северу от города, а в самой столице было парализовано движение общественного транспорта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Представители "Движения для народа", куда входят сторонники партии "Шор" и PACE собрались во вторник в центре молдавской столицы у здания Академии наук. Участники акции требуют от правительства оплатить счета за газ, отопление и электричество за три зимних месяца.

Реклама:

Кроме того, демонстранты перекрыли трассу к северу от Кишинева возле населенного пункта Ставчены.

Организаторы митинга обвинили полицию в попытках помешать демонстрантам проехать в Кишинев. В полиции, в свою очередь, это отрицали. При этом правоохранители сообщили, что некоторые автобусы, которые везут людей на протест, не соответствуют техническим нормам и даже могут загореться. Такие автобусы остановили. Граждане перекрыли трассу и настаивали, чтобы полиция пропустила всех.

Позже стало известно, что трассу уже разблокировали. По крайней мере часть автобусов и маршруток с протестующими все-таки направилась в Кишинев.

ВИДЕО ДНЯ

Тем временем в Кишиневе между участниками акции, организованной сторонниками партии "Шор", и полицейскими произошла потасовка, когда участники акции попытались прорваться к зданию правительства через кордон полиции.

После этого митингующие прекратили попытки прорвать кордон полиции. Организаторы митинга установили сцену возле мэрии Кишинева. Перед собравшимися выступил глава Оргеевского района, член партии "Шор" Дину Цуркану. Он начал молиться: крестился, и читал молитву "Отче наш".

Из-за протеста в центре Кишинева пришлось также приостановить движение общественного транспорта.

Напомним, предыдущий протест "Движения для народа" состоялся 19 февраля. Участники акции приняли резолюцию, в которой требовали от правительства полностью оплатить счета населения за зимние месяцы. Властям дали семь дней на размышления.

Пресс-секретарь правительства Даниэл Воде тогда заявил, что власти уважают право граждан на протест и мирные собрания, однако не будут комментировать акцию.

Предыдущий протест состоялся на фоне перезагрузки правительства Молдовы, которое возглавил бывший министр внутренних дел Дорин Речан, после разоблачения планов России по дестабилизации внутриполитической ситуации в стране.

Читайте также: Молдова с переворотом: зачем Майя Санду меняет правительство под угрозой гибридного нападения РФ.