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Журналіст американської NBC похвалився протизаконною поїздкою до Криму

"Європейська правда"Вівторок, 28 лютого 2023, 16:50

Американський телеканал NBC у вівторок опублікував репортаж із анексованого Росією Криму, де прямо вказується, що журналісти потрапили на півострів із порушенням українського законодавства – через Кримський міст.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Знімальна група NBC News приїхала до Криму потягом з Москви через Керченський (Кримський) міст, який був підірваний минулої осені, що стало стратегічним і символічним ударом по Путіну. Зараз він повністю відновлений, але, ймовірно, знову стане мішенню, якщо бойові дії дійдуть до півострова", – йдеться в тексті на сайті каналу.

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Автори сюжету NBC стверджують, що більшість їхніх співрозмовників у Криму називають його територією Росії. Хоча канал згадує про придушення свободи слова на півострові, та стверджує, що і до анексії 2014 року населення там було "більш промосковським, ніж на решті території України".

NBC не згадує про численні випадки репресій, які фіксуються в Криму з 2014 року – натомість лише говорить про "нещодавні звинувачення з боку комітету ООН" Росії в позасудових убивствах, викраденнях, політично вмотивованих переслідуваннях тощо.

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У репортажі також наводяться заяви президента України Володимира Зеленського про наміри деокупувати Крим, а також заклики ООН до РФ повернутись до "міжнародно визнаних кордонів".

Таким чином, журналісти NBC визнали порушення українського законодавства щодо перетину Криму, а також вважають, що в умовах придушення свободи слова свідчення людей на півострові можуть адекватно представляти тамтешню громадську думку.

"Європейська правда" звернулася по коментар до Міністерства закордонних справ України.

Оновлено о 19:45. Як повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, в Україні перевіряють обставини в’їзду знімальної групи американського телеканалу NBC до тимчасово окупованого Криму.

Теми: Криманексія
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