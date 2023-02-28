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Журналист американской NBC похвастался противозаконной поездкой в Крым

"Европейская правда"Вторник, 28 февраля 2023, 17:50

Американский телеканал NBC во вторник опубликовал репортаж из аннексированного Россией Крыма, где прямо указывается, что журналисты попали на полуостров с нарушением украинского законодательства - через Крымский мост.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Съемочная группа NBC News приехала в Крым поездом из Москвы через Керченский (Крымский) мост, который был взорван прошлой осенью, что стало стратегическим и символическим ударом по Путину. Сейчас он полностью восстановлен, но, вероятно, снова станет мишенью, если боевые действия дойдут до полуострова", - говорится в тексте на сайте канала.

Авторы сюжета NBC утверждают, что большинство их собеседников в Крыму называют его территорией России. Хотя канал упоминает о подавлении свободы слова на полуострове, но утверждает, что и до аннексии 2014 года население там было "более промосковским, чем на остальной территории Украины".

NBC не упоминает о многочисленных случаях репрессий, которые фиксируются в Крыму с 2014 года - вместо этого лишь говорит о "недавних обвинениях со стороны комитета ООН" России во внесудебных убийствах, похищениях, политически мотивированных преследованиях и тому подобное.

В репортаже также приводятся заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерениях деоккупировать Крым, а также призывы ООН к РФ вернуться к "международно признанным границам".

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Таким образом, журналисты NBC признали нарушение украинского законодательства о пересечении Крыма, а также считают, что в условиях подавления свободы слова показания людей на полуострове могут адекватно представлять местное общественное мнение.

"Европейская правда" обратилась за комментарием в Министерство иностранных дел Украины.

Обновлено в 19:45. Как сообщил спикер МИД Олег Николенко, в Украине проверяют обстоятельства въезда съемочной группы американского телеканала NBC во временно оккупированный Крым.

Темы: Крыманнексия
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