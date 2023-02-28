Площу біля МЗС Угорщини в Будапешті хочуть назвати на честь незалежності України

У Будапешті площу навпроти міністерства закордонних справ Угорщини можуть назвати на честь незалежності України.

Про це повідомляє портал 24.hu, пише "Європейська правда".

У вівторок представницький орган II району Будапешта прийняв пропозицію заступника мера Даніеля Берга, згідно з якою одна з громадських площ столиці отримає назву "Площа української незалежності".

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Досі безіменний громадський простір розташований у безпосередній близькості від площі Тараса Шевченка, названої на честь українського поета, поруч із греко-католицькою церквою Святого Флоріана Мученика, навпроти будівлі міністерства закордонних справ.

"Армія Владіміра Путіна незаконно вторглася в Україну рік тому. Гідним вираженням солідарності з українським народом є те, що наш район вшановує пам'ять жертв війни, називаючи громадську територію і віддаючи данину героїчній боротьбі за свободу наших українських сусідів. Крім вшанування річниці, назва також відсилає до національної та державної незалежності України та непорушності її територіального суверенітету", - написав Даніель Берг на своїй сторінці у соціальній мережі.

Він додав, що "II район послідовно підтримує наших українських та закарпатських угорських сусідів".

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Згідно з чинним законодавством, після сьогоднішнього рішення генеральна асамблея Будапештського столичного муніципалітету зможе прийняти рішення про назву площі.

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