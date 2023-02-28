Площадь возле МИД Венгрии в Будапеште хотят назвать в честь независимости Украины

В Будапеште площадь напротив министерства иностранных дел Венгрии могут назвать в честь независимости Украины.

Об этом сообщает портал 24.hu, пишет "Европейская правда".

Во вторник представительный орган II района Будапешта принял предложение заместителя мэра Даниэля Берга, согласно которому одна из общественных площадей столицы получит название "Площадь украинской независимости".

До сих пор безымянное общественное пространство расположено в непосредственной близости от площади Тараса Шевченко, названной в честь украинского поэта, рядом с греко-католической церковью Святого Флориана Мученика, напротив здания министерства иностранных дел.

"Армия Владимира Путина незаконно вторглась в Украину год назад. Достойным выражением солидарности с украинским народом является то, что наш район чтит память жертв войны, называя общественную территорию и отдавая дань героической борьбе за свободу наших украинских соседей. Кроме чествования годовщины, название также отсылает к национальной и государственной независимости Украины и нерушимости ее территориального суверенитета", - написал Даниэль Берг на своей странице в социальной сети.

Он добавил, что "II район последовательно поддерживает наших украинских и закарпатских венгерских соседей".

Согласно действующему законодательству, после сегодняшнего решения генеральная ассамблея Будапештского столичного муниципалитета сможет принять решение о названии площади.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также интервью ЕвроПравды с мэром Будапешта: "Мне стыдно, что Венгрию Орбана воспринимают как страну на стороне России"