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Фінляндія почала будівництво секції паркану на кордоні з Росією

Вівторок, 28 лютого 2023, 17:58

У Фінляндії почалося будівництво паркану на південно-східній ділянці кордону з Росією. 

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда". 

Біля пункту пропуску в районі Іматри споруджують "пілотну" ділянку довжиною три кілометри, щоб подивитися, як обрані матеріали витримують погодні умови. На визначеній ділянці по обидва боки від КПП почали валити дерева.

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Протягом березня відбудеться встановлення паркану, у подальші місяці - обладнання для спостереження. Усі роботи на цій секції планують завершити до кінця червня.

Вартість будівництва і обладнання "тестової" ділянки паркану складає 6 млн євро.

У подальшому паркан планують розширити на 200 км із майже 1300 кілометрів сухопутного кордону між Фінляндією і Росією. 

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Теми: ФінляндіяРосія
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