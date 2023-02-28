Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фінляндія почала будівництво секції паркану на кордоні з Росією

Вівторок, 28 лютого 2023, 18:58

У Фінляндії почалося будівництво паркану на південно-східній ділянці кордону з Росією. 

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда". 

Біля пункту пропуску в районі Іматри споруджують "пілотну" ділянку довжиною три кілометри, щоб подивитися, як обрані матеріали витримують погодні умови. На визначеній ділянці по обидва боки від КПП почали валити дерева.

Протягом березня відбудеться встановлення паркану, у подальші місяці - обладнання для спостереження. Усі роботи на цій секції планують завершити до кінця червня.

Вартість будівництва і обладнання "тестової" ділянки паркану складає 6 млн євро.

У подальшому паркан планують розширити на 200 км із майже 1300 кілометрів сухопутного кордону між Фінляндією і Росією. 

Теми: ФінляндіяРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський збирав Ставку: заслухав Залужного і Буданова

відеоУ Лукашенка заявляють, що з А-50 все в порядку і публікують "свіжі відео". "Гаюн" спростовує

Мера Полтави Мамая засудили до 5 років в'язниці умовно

відеоБілоруси показали відео з дрона, який сів на російський літак в Мачулищах

фотоЛьовочкін повернувся до Ради і голосував проти своїх однопартійців - "Чесно"

Блінкен і Лавров на саміті G20 поговорили вперше від початку війни

Усі новини...
Фінляндія
Путіну не зійде з рук війна з Україною – прем'єрка Фінляндії
Угорщина може відкласти ратифікацію вступу Фінляндії і Швеції у НАТО на кінець березня
Фінляндія передасть Україні три Leopard 2 для розмінування
Останні новини
22:56
США оголосять черговий пакет військової допомоги Україні
22:49
Данілов про завершення війни: Не все залежить від нас
22:38
США наклали санкції на тіньовий нафтовий флот Ірану
22:21
відеоВ Московській області прогримів вибух: очевидці заявляють, що чули свист
22:14
Президентка Єврокомісії їде у США й Канаду, говоритиме і про Україну
22:07
Зеленський обговорив з президентом Бразилії "формулу миру"
21:57
Економічні новини 2 березня: коли в РФ закінчаться гроші за версією Дерипаски
21:51
У Німеччині побільшало прихильників військової допомоги Україні та санкцій проти РФ – опитування
21:41
Називав росіян визволителями: 5 років в’язниці отримав житель Франківська
21:29
Зеленський збирав Ставку: заслухав Залужного і Буданова
Усі новини...