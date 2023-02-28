Фінляндія почала будівництво секції паркану на кордоні з Росією
Вівторок, 28 лютого 2023, 17:58
У Фінляндії почалося будівництво паркану на південно-східній ділянці кордону з Росією.
Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
Біля пункту пропуску в районі Іматри споруджують "пілотну" ділянку довжиною три кілометри, щоб подивитися, як обрані матеріали витримують погодні умови. На визначеній ділянці по обидва боки від КПП почали валити дерева.
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Протягом березня відбудеться встановлення паркану, у подальші місяці - обладнання для спостереження. Усі роботи на цій секції планують завершити до кінця червня.
Вартість будівництва і обладнання "тестової" ділянки паркану складає 6 млн євро.
У подальшому паркан планують розширити на 200 км із майже 1300 кілометрів сухопутного кордону між Фінляндією і Росією.
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