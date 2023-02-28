Финляндия начала строительство секции забора на границе с Россией
Вторник, 28 февраля 2023, 17:58
В Финляндии началось строительство забора на юго-восточном участке границы с Россией.
Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".
Возле пункта пропуска в районе Иматры сооружают "пилотный" участок длиной три километра, чтобы посмотреть, как выбранные материалы выдерживают погодные условия. На определенном участке по обе стороны от КПП начали валить деревья.
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В течение марта состоится установка забора, в последующие месяцы - оборудования для наблюдения. Все работы на этой секции планируют завершить до конца июня.
Стоимость строительства и оборудования "тестового" участка забора составляет 6 млн евро.
В дальнейшем забор планируют расширить на 200 км из почти 1300 километров сухопутной границы между Финляндией и Россией.
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