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Финляндия начала строительство секции забора на границе с Россией

Вторник, 28 февраля 2023, 18:58

В Финляндии началось строительство забора на юго-восточном участке границы с Россией.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Возле пункта пропуска в районе Иматры сооружают "пилотный" участок длиной три километра, чтобы посмотреть, как выбранные материалы выдерживают погодные условия. На определенном участке по обе стороны от КПП начали валить деревья.

В течение марта состоится установка забора, в последующие месяцы - оборудования для наблюдения. Все работы на этой секции планируют завершить до конца июня.

Стоимость строительства и оборудования "тестового" участка забора составляет 6 млн евро.

В дальнейшем забор планируют расширить на 200 км из почти 1300 километров сухопутной границы между Финляндией и Россией.

Темы: ФинляндияРосcия
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