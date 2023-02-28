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У Пентагоні кажуть, що навчання українців на Patriot незабаром завершиться

"Європейська правда"Вівторок, 28 лютого 2023, 18:22

Високопоставлений представник оборонного відомства США повідомив Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу, що Сполучені Штати та їхні союзники вже підготували понад 4 000 українських військових, зокрема, незабаром має завершитися навчання українців на системах Patriot.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

"Колективні навчання тривають по всій Європі і різко збільшують українські об'єднані збройні формування. Загалом, з січня американські військові підготували понад 1000 українців, в результаті чого загальна кількість підготовлених Сполученими Штатами військовослужбовців становить трохи більше 4000", - сказав генерал-лейтенант Дуглас Сімс II, директор з операцій Об'єднаного комітету начальників штабів США.

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 Американські військові також тренують українців на ракетному комплексі Patriot у Форт Стілл, штат Оклахома, і Сімс оголосив, що тренування незабаром завершиться. 

"Збройні сили США незабаром завершать підготовку та оснащення першої української батареї Patriot", - повідомив комітету Сімс.

Це перший раз, коли Пентагон уточнив, коли може завершитися навчання.

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"Ми впевнені, що українці будуть використовувати Patriot з таким же досвідом, який вони демонструють щодня з їхніми нинішніми можливостями протиповітряної оборони", - додав Сімс.

У ВПС Німеччини раніше заявляли, що навчання українських військовослужбовців роботі з системою протиповітряної оборони Patriot у Німеччині просувається швидкими темпами.

Теми: СШАППОзброядопомога Україні
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