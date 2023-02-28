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В Пентагоне говорят, что обучение украинцев на Patriot вскоре завершится

"Европейская правда"Вторник, 28 февраля 2023, 18:22

Высокопоставленный представитель оборонного ведомства США сообщил Комитету по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса, что Соединенные Штаты и их союзники уже подготовили более 4 000 украинских военных, в частности, вскоре должно завершиться обучение украинцев на системах Patriot.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

"Коллективные учения продолжаются по всей Европе и резко увеличивают украинские объединенные вооруженные формирования. В общем, с января американские военные подготовили более 1000 украинцев, в результате чего общее количество подготовленных Соединенными Штатами военнослужащих составляет чуть более 4000", - сказал генерал-лейтенант Дуглас Симс II, директор по операциям Объединенного комитета начальников штабов США.

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 Американские военные также тренируют украинцев на ракетном комплексе Patriot в Форт Стилл, штат Оклахома, и Симс объявил, что тренировка вскоре завершится. 

"Вооруженные силы США вскоре завершат подготовку и оснащение первой украинской батареи Patriot", - сообщил комитету Симс.

Это первый раз, когда Пентагон уточнил, когда может завершиться обучение.

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"Мы уверены, что украинцы будут использовать Patriot с таким же опытом, который они демонстрируют ежедневно с их нынешними возможностями противовоздушной обороны", - добавил Симс.

В ВВС Германии ранее заявляли, что обучение украинских военнослужащих работе с системой противовоздушной обороны Patriot в Германии продвигается быстрыми темпами.

Темы: СШАПВОоружиепомощь Украине
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