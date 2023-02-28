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Зеленський обговорив із генсеком ОЕСР відбудову й перспективу членства

Олена РощінаВівторок, 28 лютого 2023, 18:39
Зеленський обговорив із генсеком ОЕСР відбудову й перспективу членства
Президент України з генсеком ОЕСР, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом, який перебуває в Україні з візитом.

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Зеленський високо оцінив звістку про відкриття в Україні офісу ОЕСР, що стане важливим кроком у співпраці з цією організацією.

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Президент запросив представників ОЕСР долучитися до процесу відновлення України.

 

Сторони, зокрема, обговорили створення податкової системи, яка буде цікавою для бізнесу в час післявоєнної відбудови України.

На думку Зеленського, приваблива система оподаткування матиме особливе значення для залучення приватного капіталу до відбудови країни. 

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Сторони домовилися підготувати й запровадити із залученням фахівців ОЕСР таку податкову модель в Україні, яка на період відбудови створить конкурентні переваги та особливі стимули для ведення бізнесу в Україні.

Зеленський також запропонував команді ОЕСР долучитися до розробки та впровадження концепції конфіскації російських активів у країнах – учасницях Організації.

Співрозмовники обговорили перспективи приєднання України до ОЕСР. 

Глава держави зауважив, що нещодавно Україна отримала офіційний лист від Організації економічного співробітництва та розвитку, який підтверджує надання їй статусу учасника Робочої групи з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях. А тепер Матіасу Корману вручено лист-відповідь. 

Зеленський подякував ОЕСР за визнання перспективи членства України в Організації.

Корман зі свого боку зазначив: його візит – знак солідарності з Україною та її народом, які через неспровоковану та необґрунтовану агресію Росії зазнали страшних людських втрат, руйнування інфраструктури, житла.

"Але ми всі захоплені тим, які українці сміливі, відважні й налаштовані боронити свою незалежність і демократію", – сказав генеральний секретар ОЕСР.

 

Корман високо оцінив реформи, що впроваджуються в Україні попри всі безпекові виклики, і запевнив у подальшій підтримці Києва.

Пряма мова генсека ОЕСР: "Ми з вами впроваджуватимемо програму, спрямовану на сприяння приєднанню України до нашої Організації. Україна посилює свою участь у роботі наших органів, і я радий отримати листа стосовно участі в нашій Робочій групі щодо протидії хабарництву".

Нагадаємо: Із 1 березня в Києві розпочне свою роботу Офіс ОЕСР – Організації економічного співробітництва та розвитку.

Теми: Зеленський
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