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Зеленский обсудил с генсеком ОЭСР восстановление и перспективу членства

Елена РощинаВторник, 28 февраля 2023, 19:39
Президент Украины с генсеком ОЭСР, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля провел встречу с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом, который находится в Украине с визитом.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Зеленский высоко оценил известие об открытии в Украине офиса ОЭСР, что станет важным шагом в сотрудничестве с этой организацией.

Президент пригласил представителей ОЭСР присоединиться к процессу восстановления Украины.

 

Стороны, в частности, обсудили создание налоговой системы, которая будет интересна бизнесу во время послевоенного восстановления Украины.

По мнению Зеленского, привлекательная система налогообложения будет иметь особое значение для привлечения частного капитала в восстановление страны.

Стороны договорились подготовить и внедрить с привлечением специалистов ОЭСР такую налоговую модель в Украине, которая в период восстановления создаст конкурентные преимущества и особые стимулы для ведения бизнеса в Украине.

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Зеленский также предложил команде ОЭСР присоединиться к разработке и внедрению концепции конфискации российских активов в странах – участницах Организации.

Собеседники обсудили перспективы присоединения Украины к ОЭСР.

Глава государства отметил, что недавно Украина получила официальное письмо от Организации экономического сотрудничества и развития, подтверждающее предоставление ей статуса участника Рабочей группы по борьбе со взяточничеством в международных коммерческих операциях. А теперь Матиасу Корману вручено письмо-ответ.

Зеленский поблагодарил ОЭСР за признание перспективы членства Украины в Организации.

Корман со своей стороны отметил: его визит – знак солидарности с Украиной и ее народом, которые из-за неспровоцированной и необоснованной агрессии России понесли страшные человеческие потери, разрушение инфраструктуры, жилья.

"Но мы все восхищены тем, какие украинцы смелые, отважные и как настроены защищать свою независимость и демократию", – сказал генеральный секретарь ОЭСР.

 

Корман высоко оценил реформы, которые внедряются в Украине при всех вызовах безопасности, и заверил в дальнейшей поддержке Киева.

Прямая речь генсека ОЭСР: "Мы будем с вами внедрять программу, направленную на содействие присоединению Украины к нашей Организации. Украина усиливает свое участие в работе наших органов, и я рад получить письмо по поводу участия в нашей Рабочей группе по противодействию взяточничеству".

Напомним: С 1 марта в Киеве начнет свою работу Офис ОЭСР – Организации экономического сотрудничества и развития.

Темы: Зеленский
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