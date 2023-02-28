В Конгрессе США назвали возможную отправку F-16 в Украину "не очень мудрым использованием ресурсов

Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США определил, что возможность отправки истребителей F-16 в Украину "не является мудрым использованием ресурсов, необходимых для победы в войне".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

"Честная правда заключается в том, что стоимость попыток доставить F-16 в Украину, даже если мы скажем, что нет ничего важнее этой системы вооружений, и потратим на это все наше время и все наши ресурсы, в лучшем случае мы сможем доставить несколько действующих F-16 в Украину в течение года, возможно, восьми месяцев, если мы действительно будем настаивать на этом", - заявил член комитета Адам Смит, демократ из Вашингтона, во время слушаний, посвященных Украине.

Смит добавил, что F-16 будет "бороться за выживание" на поле боя.

"Надо не просто тренировать пилотов. Вы должны обучить механиков, вы должны иметь аэродромы, которые могут принять F-16, и вы должны иметь запасные части, чтобы заставить его работать" - отметил он.

В то время как некоторые республиканские законодатели угрожают заблокировать будущую помощь Украине, небольшая группа членов Палаты представителей от Республиканской партии, которые недавно посетили страну, пообещала рассмотреть список ключевых видов вооружений и других предметов первой необходимости во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили CNN источники, знакомые с ходом встречи.

Зеленский, который встретился с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Майклом Макколом и четырьмя другими членами Палаты представителей от Республиканской партии, сообщил, что планирует прислать список вооружений, включающий истребители F-16, которые, по его мнению, необходимы для ускорения завершения войны с Россией.

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В то же время и президент Джо Байден, и генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, ранее выступали против передачи истребителей из-за опасений, что он может привести к эскалации конфликта.

На прошлой неделе генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и глава европейского командования США, сказал 10 законодателям от Республиканской партии на закрытом брифинге, что F-16 помогут Украине победить. На вопрос, так ли это, Каволи ответил "да", сказал источник, подтвердив детали, о которых впервые сообщило издание Politico.

Хотя комментарии Каволи выходят за рамки того, что высшие должностные лица США говорили публично, они также отражают разногласия во взглядах внутри Пентагона, в частности, раскол с более осторожным подходом Милли, который уже давно остерегается любого шага, который может спровоцировать эскалацию со стороны России.

Как сообщалось, президент США Джо Байден "пока что" исключил возможность отправки современных американских истребителей Украине, несмотря на неоднократные публичные призывы президента Украины Владимира Зеленского.