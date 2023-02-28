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В Одесі та області скоротять комендантську годину

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 28 лютого 2023, 19:22
В Одесі та області скоротять комендантську годину
Ілюстартивне фото з Pixabay

З 1 березня в Одесі та області буде скорочено час тривалості комендантської години

Джерело: голова Одеської ОВА Максима Марченка в Telegram

Пряма мова: "З 1 березня 2023 року  запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 00.00 години до 05.00 години ранку".

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Деталі: Очільник ОВА нагадав, що у комендантську годину заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Раніше комендантська година тривала з 23:00 до 05:00.

Теми: ОдесаОдеська областькомендантська година
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