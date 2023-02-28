В Одессе и области сократят комендантский час

С 1 марта в Одессе и области будет сокращено время продолжительности комендантского часа

Источник: глава Одесской ОВА Максима Марченко в Telegram

Прямая речь: "С 1 марта 2023 года введен на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 00.00 часов до 05.00 часов утра".

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Детали: Глава ОВА напомнил, что в комендантский час запрещено пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Ранее комендантский час в Одесской области длился с 23:00 до 05:00.