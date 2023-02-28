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У МЗС відреагували на поїздку журналістів NBC до окупованого Криму

"Європейська правда"Вівторок, 28 лютого 2023, 19:55
У МЗС відреагували на поїздку журналістів NBC до окупованого Криму
МЗС України, фото міністерства

В Україні перевіряють обставини в’їзду знімальної групи американського телеканалу NBC до тимчасово окупованого Криму.

Про це у Facebook написав речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що відвідання тимчасово окупованого Криму з території Росії є порушенням законодавства України, за що передбачена відповідальність – зокрема іноземцям за такі дії також передбачена заборона в’їзду.

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"Компетентні органи України нині встановлюють обставини незаконного відвідання журналістом NBC території Криму. За підсумками перевірки буде ухвалене рішення щодо подальших кроків", – додав він.

Як повідомляла "ЄвроПравда", американський телеканал NBC у вівторок опублікував репортаж із анексованого Росією Криму, де прямо вказується, що журналісти потрапили на півострів із порушенням українського законодавства – через Кримський міст.

Автори сюжету NBC стверджують, що більшість їхніх співрозмовників у Криму називають його територією Росії. Хоча канал згадує про придушення свободи слова на півострові, та стверджує, що і до анексії 2014 року населення там було "більш промосковським, ніж на решті території України".

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У репортажі також наводяться заяви президента України Володимира Зеленського про наміри деокупувати Крим, а також заклики ООН до РФ повернутись до "міжнародно визнаних кордонів".

Таким чином, журналісти NBC визнали порушення українського законодавства щодо перетину Криму, а також вважають, що в умовах придушення свободи слова свідчення людей на півострові можуть адекватно представляти тамтешню громадську думку.

Теми: МЗСКримокупаціяЗМІ
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