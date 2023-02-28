В МИД отреагировали на поездку журналистов NBC в оккупированный Крым

В Украине проверяют обстоятельства въезда съемочной группы американского телеканала NBC во временно оккупированный Крым.

Об этом в Facebook написал представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что посещение временно оккупированного Крыма с территории России является нарушением законодательства Украины, за что предусмотрена ответственность - в частности иностранцам за такие действия также предусмотрен запрет въезда.

"Компетентные органы Украины сейчас устанавливают обстоятельства незаконного посещения журналистом NBC территории Крыма. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших шагах", - добавил он.

Как сообщала "ЕвроПравда", американский телеканал NBC во вторник опубликовал репортаж из аннексированного Россией Крыма, где прямо указывается, что журналисты попали на полуостров с нарушением украинского законодательства - через Крымский мост.

Авторы сюжета NBC утверждают, что большинство их собеседников в Крыму называют его территорией России. Хотя канал упоминает о подавлении свободы слова на полуострове, но утверждает, что и до аннексии 2014 года население там было "более промосковским, чем на остальной территории Украины".

В репортаже также приводятся заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерениях деоккупировать Крым, а также призывы ООН к РФ вернуться к "международно признанным границам".

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Таким образом, журналисты NBC признали нарушение украинского законодательства относительно пересечения Крыма, а также считают, что в условиях подавления свободы слова показания людей на полуострове могут адекватно представлять местное общественное мнение.