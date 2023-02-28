Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МИД отреагировали на поездку журналистов NBC в оккупированный Крым

"Европейская правда"Вторник, 28 февраля 2023, 19:55
В МИД отреагировали на поездку журналистов NBC в оккупированный Крым
МИД Украины, фото министерства

В Украине проверяют обстоятельства въезда съемочной группы американского телеканала NBC во временно оккупированный Крым.

Об этом в Facebook написал представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что посещение временно оккупированного Крыма с территории России является нарушением законодательства Украины, за что предусмотрена ответственность - в частности иностранцам за такие действия также предусмотрен запрет въезда.

Реклама:

"Компетентные органы Украины сейчас устанавливают обстоятельства незаконного посещения журналистом NBC территории Крыма. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших шагах", - добавил он.

Как сообщала "ЕвроПравда", американский телеканал NBC во вторник опубликовал репортаж из аннексированного Россией Крыма, где прямо указывается, что журналисты попали на полуостров с нарушением украинского законодательства - через Крымский мост.

Авторы сюжета NBC утверждают, что большинство их собеседников в Крыму называют его территорией России. Хотя канал упоминает о подавлении свободы слова на полуострове, но утверждает, что и до аннексии 2014 года население там было "более промосковским, чем на остальной территории Украины".

ВИДЕО ДНЯ

В репортаже также приводятся заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерениях деоккупировать Крым, а также призывы ООН к РФ вернуться к "международно признанным границам".

Таким образом, журналисты NBC признали нарушение украинского законодательства относительно пересечения Крыма, а также считают, что в условиях подавления свободы слова показания людей на полуострове могут адекватно представлять местное общественное мнение.

Темы: МИДКрымоккупацияСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
МИД
МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ
На границе с Грузией застряли украинцы, которых силой вывезли в Россию: МИД изучает ситуацию
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Последние новости
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
Все новости...
Реклама: