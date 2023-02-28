Росія ввечері обстріляла Нікополь з важкої артилерії
Вівторок, 28 лютого 2023, 21:21
Російські військові ввечері 28 лютого вдарили з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова: "Надвечір тишу перервав обстріл. Агресор вкотре спрямував важку артилерію в бік Нікопольщини. Окупанти вдарили по Нікополю. Загиблих та поранених немає".
Деталі: Наслідки обстрілу з’ясовуються. Лисак додав, що вдень на Дніпропетровщині не зафіксовано ворожих ударів.
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