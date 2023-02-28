Росія ввечері обстріляла Нікополь з важкої артилерії

Російські військові ввечері 28 лютого вдарили з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова: "Надвечір тишу перервав обстріл. Агресор вкотре спрямував важку артилерію в бік Нікопольщини. Окупанти вдарили по Нікополю. Загиблих та поранених немає".

Реклама:

Деталі: Наслідки обстрілу з’ясовуються. Лисак додав, що вдень на Дніпропетровщині не зафіксовано ворожих ударів.