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Росія ввечері обстріляла Нікополь з важкої артилерії

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 28 лютого 2023, 21:21
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ PIXABAY

Російські військові ввечері 28 лютого вдарили з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова: "Надвечір тишу перервав обстріл. Агресор вкотре спрямував важку артилерію в бік Нікопольщини. Окупанти вдарили по Нікополю. Загиблих та поранених немає". 

Деталі: Наслідки обстрілу з’ясовуються. Лисак додав, що вдень на Дніпропетровщині не зафіксовано ворожих ударів. 

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Теми: Нікопольобстрілвійна
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