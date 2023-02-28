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Россия вечером обстреляла Никополь из тяжелой артиллерии

Татьяна ЛозовенкоВторник, 28 февраля 2023, 21:21
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА PIXABAY

Российские военные вечером 28 февраля ударили из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "К вечеру тишину прервал обстрел. Агрессор в очередной раз направил тяжелую артиллерию в сторону Никопольщины. Оккупанты ударили по Никополю. Погибших и раненых нет". 

Детали: Последствия обстрела выясняются. Лысак добавил, что днем на Днепропетровщине не зафиксировано вражеских ударов.

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Темы: Никопольобстрелвойна
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