Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия вечером обстреляла Никополь из тяжелой артиллерии

Татьяна ЛозовенкоВторник, 28 февраля 2023, 20:21
Россия вечером обстреляла Никополь из тяжелой артиллерии
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА PIXABAY

Российские военные вечером 28 февраля ударили из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "К вечеру тишину прервал обстрел. Агрессор в очередной раз направил тяжелую артиллерию в сторону Никопольщины. Оккупанты ударили по Никополю. Погибших и раненых нет". 

Реклама:

Детали: Последствия обстрела выясняются. Лысак добавил, что днем на Днепропетровщине не зафиксировано вражеских ударов.

Темы: Никопольобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Никополь
Россияне обстреливали Никопольский район: 4 пострадавших, есть разрушения
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
Враг дважды ударил по Никополю: применил беспилотник и артиллерию
Последние новости
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
Все новости...
Реклама: