Россия вечером обстреляла Никополь из тяжелой артиллерии

Российские военные вечером 28 февраля ударили из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "К вечеру тишину прервал обстрел. Агрессор в очередной раз направил тяжелую артиллерию в сторону Никопольщины. Оккупанты ударили по Никополю. Погибших и раненых нет".

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Детали: Последствия обстрела выясняются. Лысак добавил, что днем на Днепропетровщине не зафиксировано вражеских ударов.