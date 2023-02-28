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США не чекають суттєвих здобутків РФ в Україні найближчі тижні і місяці

"Європейська правда"Вівторок, 28 лютого 2023, 21:41

Сполучені Штати Америки не очікують від Росії значних територіальних здобутків в Україні в найближчій перспективі.

Про це заявив у вівторок високопоставлений представник Пентагону, охарактеризувавши лінію фронту в річній війні як "виснажливу роботу", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ви можете побачити, як невеликі ділянки території будуть переходити з рук в руки в найближчі тижні і місяці. Я не думаю, що щось, що я бачу, вказує на те, що росіяни можуть захопити всю Україну і отримати значні територіальні здобутки в будь-який час протягом наступного року або близько того", - заявив Колін Каль, заступник міністра оборони США з питань політики, під час слухань у Палаті представників Конгресу США, присвячених нагляду за військовою допомогою, яку Вашингтон надав Києву.

Адміністрація президента Джо Байдена надала Україні майже 32 мільярди доларів військової допомоги з моменту вторгнення Росії рік тому, включаючи безпілотники, далекобійні артилерійські системи та засоби протиповітряної оборони.

У жовтні США відновили інспекції на місцях в Україні, щоб допомогти відстежити мільярди доларів зброї, які надаються Києву.

Однією з видів зброї, яку США не надали, незважаючи на публічні заклики українських посадовців, є винищувачі F-16.

Законодавці неодноразово запитували Каля про відправку цих винищувачів в Україну.

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Байден поки що виключив можливість надання винищувачів, а Каль сказав, що доставка наявних F-16 може зайняти 18-24 місяці, а нових - ще більше часу.

Він додав, що Україна хоче отримати винищувачі, але це не є її головним пріоритетом.

"Це пріоритет для українців, але він не входить до трійки їхніх головних пріоритетів", - сказав Каль.

Як повідомлялося, комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США визначив, що можливість відправки винищувачів F-16 в Україну "не є мудрим використанням ресурсів, необхідних для перемоги у війні".

Теми: війнаРосіяУкраїнаСША
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