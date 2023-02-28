Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США не чекають суттєвих здобутків РФ в Україні найближчі тижні і місяці

"Європейська правда"Вівторок, 28 лютого 2023, 20:41

Сполучені Штати Америки не очікують від Росії значних територіальних здобутків в Україні в найближчій перспективі.

Про це заявив у вівторок високопоставлений представник Пентагону, охарактеризувавши лінію фронту в річній війні як "виснажливу роботу", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ви можете побачити, як невеликі ділянки території будуть переходити з рук в руки в найближчі тижні і місяці. Я не думаю, що щось, що я бачу, вказує на те, що росіяни можуть захопити всю Україну і отримати значні територіальні здобутки в будь-який час протягом наступного року або близько того", - заявив Колін Каль, заступник міністра оборони США з питань політики, під час слухань у Палаті представників Конгресу США, присвячених нагляду за військовою допомогою, яку Вашингтон надав Києву.

Реклама:

Адміністрація президента Джо Байдена надала Україні майже 32 мільярди доларів військової допомоги з моменту вторгнення Росії рік тому, включаючи безпілотники, далекобійні артилерійські системи та засоби протиповітряної оборони.

У жовтні США відновили інспекції на місцях в Україні, щоб допомогти відстежити мільярди доларів зброї, які надаються Києву.

Однією з видів зброї, яку США не надали, незважаючи на публічні заклики українських посадовців, є винищувачі F-16.

ВІДЕО ДНЯ

Законодавці неодноразово запитували Каля про відправку цих винищувачів в Україну.

Байден поки що виключив можливість надання винищувачів, а Каль сказав, що доставка наявних F-16 може зайняти 18-24 місяці, а нових - ще більше часу.

Він додав, що Україна хоче отримати винищувачі, але це не є її головним пріоритетом.

"Це пріоритет для українців, але він не входить до трійки їхніх головних пріоритетів", - сказав Каль.

Як повідомлялося, комітет з питань збройних сил Палати представників Конгресу США визначив, що можливість відправки винищувачів F-16 в Україну "не є мудрим використанням ресурсів, необхідних для перемоги у війні".

Теми: війнаРосіяУкраїнаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

Усі новини...
війна
Сирський побував на передньому краї: поставив задачу "дотиснути" Кліщіївку
"Хочу вчитися без страху, що у школу влучать рашисти": учням в Миколаєві потрібне укриття
Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом
Останні новини
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
Усі новини...
Реклама: