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США не ждут существенных достижений РФ в Украине ближайшие недели и месяцы

"Европейская правда"Вторник, 28 февраля 2023, 20:41

Соединенные Штаты Америки не ожидают от России значительных территориальных достижений в Украине в ближайшей перспективе.

Об этом заявил во вторник высокопоставленный представитель Пентагона, охарактеризовав линию фронта в летней войне как "изнурительную работу", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Вы можете увидеть, как небольшие участки территории будут переходить из рук в руки в ближайшие недели и месяцы. Я не думаю, что что-то, что я вижу, указывает на то, что русские могут захватить всю Украину и получить значительные территориальные достижения в любое время в течение следующего года или около того", - заявил Колин Каль, заместитель министра обороны США по вопросам политики, во время слушаний в Палате представителей Конгресса США, посвященных надзору за военной помощью, которую Вашингтон предоставил Киеву.

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Администрация президента Джо Байдена предоставила Украине почти 32 миллиарда долларов военной помощи с момента вторжения России год назад, включая беспилотники, дальнобойные артиллерийские системы и средства противовоздушной обороны.

В октябре США возобновили инспекции на местах в Украине, чтобы помочь отследить миллиарды долларов оружия, которые предоставляются Киеву.

Одним из видов оружия, которое США не предоставили, несмотря на публичные призывы украинских чиновников, являются истребители F-16.

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Законодатели неоднократно спрашивали Каля об отправке этих истребителей в Украину.

Байден пока исключил возможность предоставления истребителей, а Каль сказал, что доставка имеющихся F-16 может занять 18-24 месяца, а новых - еще больше времени.

Он добавил, что Украина хочет получить истребители, но это не является ее главным приоритетом.

"Это приоритет для украинцев, но он не входит в тройку их главных приоритетов", - сказал Каль.

Как сообщалось, комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США определил, что возможность отправки истребителей F-16 в Украину "не является мудрым использованием ресурсов, необходимых для победы в войне".

Темы: войнаРосcияУкраинаСША
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