Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про Ставку: Готуємося знову активно діяти для звільнення нашої землі

Олена РощінаВівторок, 28 лютого 2023, 21:55
Зеленський про Ставку: Готуємося знову активно діяти для звільнення нашої землі
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський 28 лютого провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача у розширеному форматі.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні

Пряма мова: "Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Знов у розширеному форматі. Доповідали ГУР, Міністерство оборони, головком, командувачі напрямків. Детально займаємось ситуацією на кожному з фронтових напрямків.

Реклама:

Найтяжче, як і раніше, – Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста.

Я наведу лише один приклад. Зараз Ставку ми проводимо доволі часто, мінімум двічі на тиждень, минуле засідання було у четвер. Сьогодні генерал Сирський доповів, що від минулої Ставки лише на його напрямку – близько 800 вбитих ворогів. 

Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Президент назвав "божевільним" тиск окупантів на бахмутському напрямку. 

На Ставці розглянули й інші напрямки на Донбасі, зони відповідальності угруповань "Таврія" і "Одеса". 

Генерал Москальов доповів щодо ситуації навколо Херсона і в області. 

Генерал Наєв доповів щодо ситуації на півночі і по периметру кордону.

Пряма мова: "Як і завжди, детально розглянули логістику для передової, покриття дефіцитів. Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам’ятаємо цю нашу цілком справедливу мету, і щодня наближаємось до її реалізації: Україна буде вільною, вся Україна".

Теми: ЗеленськийставкавійнаБахмут
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

Усі новини...
Маляр про Бахмут: Міноборони РФ змушене замінювати вагнерівців, бо більшість знищені ЗСУ
У Конгресі США назвали можливу відправку F-16 в Україну "не дуже мудрим використанням ресурсів"
США не чекають суттєвих здобутків РФ в Україні найближчі тижні і місяці
У Пентагоні вважають, що війна в Україні може тривати і два-три роки
Останні новини
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
Усі новини...
Реклама: