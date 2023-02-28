Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про Ставку: Готуємося знову активно діяти для звільнення нашої землі

Олена РощінаВівторок, 28 лютого 2023, 22:55
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський 28 лютого провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача у розширеному форматі.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні

Пряма мова: "Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Знов у розширеному форматі. Доповідали ГУР, Міністерство оборони, головком, командувачі напрямків. Детально займаємось ситуацією на кожному з фронтових напрямків.

Найтяжче, як і раніше, – Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста.

Я наведу лише один приклад. Зараз Ставку ми проводимо доволі часто, мінімум двічі на тиждень, минуле засідання було у четвер. Сьогодні генерал Сирський доповів, що від минулої Ставки лише на його напрямку – близько 800 вбитих ворогів. 

Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає".

Деталі: Президент назвав "божевільним" тиск окупантів на бахмутському напрямку. 

ВІДЕО ДНЯ

На Ставці розглянули й інші напрямки на Донбасі, зони відповідальності угруповань "Таврія" і "Одеса". 

Генерал Москальов доповів щодо ситуації навколо Херсона і в області. 

Генерал Наєв доповів щодо ситуації на півночі і по периметру кордону.

Пряма мова: "Як і завжди, детально розглянули логістику для передової, покриття дефіцитів. Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам’ятаємо цю нашу цілком справедливу мету, і щодня наближаємось до її реалізації: Україна буде вільною, вся Україна".

Теми: ЗеленськийставкавійнаБахмут
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоЛьовочкін повернувся до Ради і голосував проти своїх однопартійців - "Чесно"

Блінкен і Лавров на саміті G20 поговорили вперше від початку війни

В Європарламенті бачать перспективу членства України в ЄС у 2029 році

відео"Вільні росіяни борються з режимом Путіна": відповідальність за події на Брянщині взяв на себе РДК

Через так звану "українську ДРГ" Путін передумав їхати на північний Кавказ

Данілов анонсував зміну стратегії звільнення Криму

Усі новини...
Маляр про Бахмут: Міноборони РФ змушене замінювати вагнерівців, бо більшість знищені ЗСУ
У Конгресі США назвали можливу відправку F-16 в Україну "не дуже мудрим використанням ресурсів"
США не чекають істотних здобутків РФ в Україні найближчі тижні і місяці
У Пентагоні вважають, що війна в Україні може тривати і два-три роки
Останні новини
16:20
Данілов розшифрував "ДРГ" із повідомлень РФ про події на Брянщині
16:11
фотоУ Бородянці ексгумували тіла трьох убитих росіянами жителів
16:10
Saudi Aramco, Geely і Renault запустять спільне виробництво двигунів і трансмісій
16:09
Допомагали Путіну ховати мільйони: у Швейцарії судитимуть 4-х банкірів
16:08
Росіяни активізували інформкампанію навколо оборони Бахмута – Маляр
16:01
Світ дуже повільно конфіскує російські активи, Україна – теж: що відбувається
16:00
У "Чесно" дізналися, скільки місцевих депутатів, і від яких партій, служить у війську
15:58
Наздогнати Starlink: Китай запустить перше угруповання супутників зв'язку вже цього року
15:56
інфографікаУ Росії, ймовірно, мобілізували понад пів мільйона людей – росЗМІ
15:37
фотоЛьовочкін повернувся до Ради і голосував проти своїх однопартійців - "Чесно"
Усі новини...