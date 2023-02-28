Зеленський про Ставку: Готуємося знову активно діяти для звільнення нашої землі

Президент Володимир Зеленський 28 лютого провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача у розширеному форматі.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні

Пряма мова: "Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Знов у розширеному форматі. Доповідали ГУР, Міністерство оборони, головком, командувачі напрямків. Детально займаємось ситуацією на кожному з фронтових напрямків.

Найтяжче, як і раніше, – Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста.

Я наведу лише один приклад. Зараз Ставку ми проводимо доволі часто, мінімум двічі на тиждень, минуле засідання було у четвер. Сьогодні генерал Сирський доповів, що від минулої Ставки лише на його напрямку – близько 800 вбитих ворогів.

Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає".

Деталі: Президент назвав "божевільним" тиск окупантів на бахмутському напрямку.

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На Ставці розглянули й інші напрямки на Донбасі, зони відповідальності угруповань "Таврія" і "Одеса".

Генерал Москальов доповів щодо ситуації навколо Херсона і в області.

Генерал Наєв доповів щодо ситуації на півночі і по периметру кордону.

Пряма мова: "Як і завжди, детально розглянули логістику для передової, покриття дефіцитів. Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам’ятаємо цю нашу цілком справедливу мету, і щодня наближаємось до її реалізації: Україна буде вільною, вся Україна".