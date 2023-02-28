Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о Ставке: Готовимся снова активно действовать для освобождения нашей земли

Елена РощинаВторник, 28 февраля 2023, 21:55
Зеленский о Ставке: Готовимся снова активно действовать для освобождения нашей земли
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский 28 февраля провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в расширенном формате.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении

Прямая речь: "Провел сегодня очередное заседание Ставки. Опять в расширенном формате. Докладывали ГУР, Министерство обороны, главком, командующие направлений. Подробно занимаемся ситуацией на каждом из фронтовых направлений.

Реклама:

Тяжелее всего, как и раньше, – Бахмут и бои, которые имеют значение для защиты города. 

Я приведу лишь один пример. Сейчас Ставку мы проводим довольно часто, минимум дважды в неделю, прошлое заседание было в четверг. Сегодня генерал Сырский доложил, что с прошлой Ставки только на его направлении – порядка 800 убитых врагов. 

Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Президент назвал "сумасшедшим" давление оккупантов на бахмутском направлении. 

На Ставке рассмотрели и другие направления на Донбассе, зоны ответственности группировок "Таврия" и "Одесса". 

Генерал Москалев доложил о ситуации вокруг Херсона и в области. 

Генерал Наев доложил о ситуации на севере и по периметру границы.

Прямая речь: "Как и всегда, детально рассмотрели логистику для передовой, покрытие дефицитов. Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу абсолютно справедливую цель, и ежедневно приближаемся к ее реализации: Украина будет свободной, вся Украина".

Темы: ЗеленскийставкавойнаБахмут
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Маляр о Бахмуте: Минобороны РФ вынуждено менять вагнеровцев, потому что большинство уничтожены ВСУ
В Конгрессе США назвали возможную отправку F-16 в Украину "не очень мудрым использованием ресурсов
США не ждут существенных достижений РФ в Украине ближайшие недели и месяцы
В Пентагоне считают, что война в Украине может длиться и два-три года
Последние новости
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
Все новости...
Реклама: