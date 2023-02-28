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Зеленский о Ставке: Готовимся снова активно действовать для освобождения нашей земли

Елена РощинаВторник, 28 февраля 2023, 22:55
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский 28 февраля провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в расширенном формате.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении

Прямая речь: "Провел сегодня очередное заседание Ставки. Опять в расширенном формате. Докладывали ГУР, Министерство обороны, главком, командующие направлений. Подробно занимаемся ситуацией на каждом из фронтовых направлений.

Тяжелее всего, как и раньше, – Бахмут и бои, которые имеют значение для защиты города. 

Я приведу лишь один пример. Сейчас Ставку мы проводим довольно часто, минимум дважды в неделю, прошлое заседание было в четверг. Сегодня генерал Сырский доложил, что с прошлой Ставки только на его направлении – порядка 800 убитых врагов. 

Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает".

Детали: Президент назвал "сумасшедшим" давление оккупантов на бахмутском направлении. 

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На Ставке рассмотрели и другие направления на Донбассе, зоны ответственности группировок "Таврия" и "Одесса". 

Генерал Москалев доложил о ситуации вокруг Херсона и в области. 

Генерал Наев доложил о ситуации на севере и по периметру границы.

Прямая речь: "Как и всегда, детально рассмотрели логистику для передовой, покрытие дефицитов. Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу абсолютно справедливую цель, и ежедневно приближаемся к ее реализации: Украина будет свободной, вся Украина".

Темы: ЗеленскийставкавойнаБахмут
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