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Майже половина угорців підтримують санкції проти РФ, серед виборців Орбана таких чверть

"Європейська правда"Вівторок, 28 лютого 2023, 23:16

Підтримка санкцій ЄС проти Росії серед угорців є значно вищою, ніж це намагається подати прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

Такими є дані опитування Republikon Institute, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Index.hu.

Репрезентативне опитування проводилося аналітичним центром з 10 по 15 лютого.

Згідно з результатами, 46% опитаних підтримують санкції, 32% виступають проти, а 22% або не знають, або не захотіли висловити свою думку щодо санкцій.

При цьому санкції підтримують 68% виборців опозиційного шестипартійного альянсу. Серед виборців правлячої партії "Фідес" таких 23%.

Як пояснює Інститут у своєму аналізі, доданому до опитування громадської думки, це не дивно, оскільки уряд з самого початку сформував позицію, що він виступає проти санкцій - незважаючи на те, що прем'єр-міністр Віктор Орбан завжди голосував за них у Європейській Раді.

Дослідники зазначають, незважаючи на мільярдну антисанкційну кампанію "Фідес", навіть її власний електорат розділений у цьому питанні.

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Republikon також зазначає у своєму дослідженні, що підтримка санкцій зменшилася з початку війни, до чого вони додають, що цього "слід було очікувати, враховуючи запеклу антисанкційну урядову комунікацію минулого року", однак у світлі отриманих результатів вони бачать, що, незважаючи на економічну та енергетичну кризу, угорці в більшості своїй все ще підтримують санкції.

Нагадаємо, уряд Угорщини в січні оголосив про результати "національних консультацій" щодо санкційної політики Європейського Союзу, заявивши, що 97% опитаних не підтримують антиросійські санкції через війну в Україні. В уряді додали, що майже 1,4 млн людей висловили свою думку під час консультацій. В Угорщині зареєстровано понад 8,2 млн виборців.

Варто зауважити, що так звані "національні консультації" в Угорщині не є аналогом референдуму. Вони дають угорцям право заповнювати бюлетені, які уряд розсилає поштою по домівках своїх громадян. При цьому процедури підрахунку та контролю, обов'язкові для референдумів, не застосовуються, а збір голосів може тривати місяцями. Вважають, що у "консультаціях" беруть участь прихильники чинної влади.

Теми: УгорщинасанкціїРосіясоціологія
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