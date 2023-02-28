Почти половина венгров поддерживают санкции против РФ, среди избирателей Орбана таких четверть

Поддержка санкций ЕС против России среди венгров значительно выше, чем это пытается подать премьер Венгрии Виктор Орбан.

Таковы данные опроса Republikon Institute, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Index.hu.

Репрезентативный опрос проводился аналитическим центром с 10 по 15 февраля.

Согласно результатам, 46% опрошенных поддерживают санкции, 32% выступают против, а 22% либо не знают, либо не захотели высказать свое мнение относительно санкций.

При этом санкции поддерживают 68% избирателей оппозиционного шестипартийного альянса. Среди избирателей правящей партии "Фидес" таких 23%.

Как объясняет Институт в своем анализе, приложенном к опросу общественного мнения, это неудивительно, поскольку правительство с самого начала сформировало позицию, что оно выступает против санкций - несмотря на то, что премьер-министр Виктор Орбан всегда голосовал за них в Европейском Совете.

Исследователи отмечают, несмотря на миллиардную антисанкционную кампанию "Фидес", даже ее собственный электорат разделен в этом вопросе.

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Republikon также отмечает в своем исследовании, что поддержка санкций уменьшилась с начала войны, к чему они добавляют, что этого "следовало ожидать, учитывая ожесточенную антисанкционную правительственную коммуникацию прошлого года", однако в свете полученных результатов они видят, что, несмотря на экономический и энергетический кризис, венгры в большинстве своем все еще поддерживают санкции.

Напомним, правительство Венгрии в январе объявило о результатах "национальных консультаций" по санкционной политике Европейского Союза, заявив, что 97% опрошенных не поддерживают антироссийские санкции из-за войны в Украине. В правительстве добавили, что почти 1,4 млн человек высказали свое мнение во время консультаций. В Венгрии зарегистрировано более 8,2 млн избирателей.

Стоит заметить, что так называемые "национальные консультации" в Венгрии не являются аналогом референдума. Они дают венграм право заполнять бюллетени, которые правительство рассылает по почте по домам своих граждан. При этом процедуры подсчета и контроля, обязательные для референдумов, не применяются, а сбор голосов может длиться месяцами. Считается, что в "консультациях" участвуют сторонники действующей власти.