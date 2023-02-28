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В Киеве и ряде областей объявлялась воздушная тревога

Елена РощинаВторник, 28 февраля 2023, 23:57

В Киеве, Киевской области и еще ряде северных и центральных областей была объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог, городской глава Кременчуга Виталий Малецкий, глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин, Киевская ОВА

Детали: Первой воздушную тревогу объявили в Полтавской области (22:18), позже она распространилась на Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Кировоградскую, Черкасскую области, а также Киев и Киевскую область (23:52 и 23:53 соответственно).

Вероятно, есть угроза ударов беспилотниками со стороны России.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий в 23:43 сообщил, что "в Кременчуге были слышны звуки, похожие на взрыв".

Обновлено: В 00:13 Лунин сообщил, что "звуки взрывов, которые слышали жители области, - работа ПВО. Есть сбитие вражеского БпЛА".

В 00:30 Киевская ОВА сообщила о "вражеском воздушном объекте" над областью и призвала жителей Киевщины находиться в укрытиях.

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В 01:23 было объявлено об отбоях воздушной тревоги.

Темы: воздушная тревогабеспилотникиКременчугПолтавская область
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